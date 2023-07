Bahnstrecke über den Brenner wird 16 Tage lang komplett gesperrt

Auf der Westbahnstrecke haben Bahnkunden in den vergangenen Monaten immer wieder unter Sperren im Deutschen Eck zwischen Salzburg und Tirol wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn gelitten. Nun müssen die ÖBB den Schienenverkehr auf der für ganz Europa wichtigen Nord-Süd-Verbindung über den Brenner lahmlegen.

"Wegen umfangreicher Erhaltungsarbeiten ist die Brennerbahnstrecke von 6. (abends) bis 23. August (morgens) 2023 zwischen Innsbruck Hbf und dem Bahnhof Brennero/Brenner für den gesamten Zugverkehr gesperrt", wurde am Donnerstag mitgeteilt.

Die Bahnstrecke verwandle sich an diesen 16 Tagen in eine Großbaustelle, so die ÖBB. Man habe zahlreiche Erhaltungsarbeiten entlang der Verbindung gebündelt. 15 Millionen Euro werden investiert. "An Gebirgsstrecken wie der Brennerbahnstrecke ist diese regelmäßige Servicierung und Wartung besonders wichtig", so die ÖBB.