Bahnausbau: München rückt nach Osten

Salzburg und Linz werden näher an München heranrücken. Es wird noch mindestens zwölf Jahre dauern, aber es wird passieren. Denn die deutsche Bundesregierung hat den Ausbau der Strecke von München über Mühldorf am Inn nach Freilassing vom „potenziellen Bedarf“ zur höchsten Kategorie, dem „vordringlichen Bedarf“, hinaufgestuft. Nur, was sich in dieser Kategorie befindet, wird von der Bundesregierung finanziert und auch wirklich gebaut. Bis das Gesamtprojekt realisiert ist, wird es wohl noch bis 2030 dauern, aber nun geht das Projekt in die konkrete Planung, also etwa die Trassensuche.

Am Ende wird es aus Österreich eine weitere Bahnverbindung nach München geben. Zusätzlich zur bestehenden Strecke südlich des Chiemsees über Rosenheim wird es dann einen Ast nördlich des Chiemsees über Mühldorf und Erding geben. Die Strecke wird komplett modernisiert. Aktuell fahren auf dieser eingleisigen Trasse Dieseltriebwagen, geplant ist ein durchgehend zweigleisiger Ausbau inklusive Elektrifizierung. Die prognostizierte Zeitersparnis von zehn Minuten in die Innenstadt nach München klingt zunächst nicht spektakulär.