Gefährlicher Sprung ins kühle Nass

, selbst gebürtiger Kärntner, wundern diese Vorfälle nicht: "DerOssiacher See hat derzeit nur 17 Grad – das muss ein Herz einmal aushalten." Wenn ein überhitzter Körper zu rasch mit kaltem Wasser konfrontiert wird, drohen Herzrhythmusstörungen und im schlimmsten Fall der Herzstillstand, erklärt er. Gefährdet seien vor allem ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen.

Der Mediziner empfiehlt, sich an "den zaghaften Damen im Bad" ein Beispiel zu nehmen: "Erst einmal nur bis zu den Knien ins Wasser gehen, die Hände eintauchen und sich selbst abspritzen. So gewöhnt sich der Kreislauf langsam an die Kälte."

Junge Menschen stecken den "Kälteschock" noch leichter weg. Bei ihnen ist Übermut der größte Risikofaktor – nicht selten motiviert durch die Wirkung von mehreren Bier bzw. Spritzern. So hat am Sonntag ein 27-Jähriger in Neusiedl am See einen Köpfler ins nur 50 Zentimeter tiefe Wasser gemacht und sich dabei schwer verletzt.