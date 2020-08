Badehose weg, Regenschirm raus: Das Wetter schlägt um

Noch herrscht "Claws": Das Hoch sorgt für bestes Badewetter an diesem Wochenende. Doch "Ellen" ist auf dem Weg: Das Tief nähert sich rasch von Westen her und setzt der kurzen Hitzewelle ein kühles Ende.

Schon morgen, Sonntag, zeigt "Ellen", was sie im Gepäck hat: Der vor allem im Osten Österreichs noch sehr heiße Tag geht mit Schauern zu Ende. "Am Nachmittag muss man in weiten Teilen Österreichs mit Gewittern rechnen", prognostiziert Manfred Spatzierer, Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet. "Einige können kräftig ausfallen und lokal große Regenmengen in kurzer Zeit bringen."