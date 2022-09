Badegast nach Kopfsprung in Kärnten aus Wörthersee gerettet

Ein Badegast aus Oberösterreich ist am Freitag in Pörtschach von der Terrasse eines Hotels in den an der Stelle nur rund einen Meter tiefen Wörthersee gesprungen. Der 48-Jährige dürfte mit dem Kopf aufgeschlagen haben und trieb dann regungslos im Wasser. Badegäste vom benachbarten Steg hatten das beobachtet und riefen um Hilfe. Ein 47-jähriger Oberösterreicher zog seinen Freund dann aus dem Wasser. Ein zufällig anwesender Arzt leistete Erste Hilfe, wie die Polizei mitteilte.

Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C11 des ÖAMTC in das Klinikum Klagenfurt geflogen.