Badegäste retteten Bewusstlosen vor dem Ertrinken

Drei junge Männer haben am Samstagabend in Schörfling (Bezirk Vöcklabruck) einem 36-Jährigen vermutlich das Leben gerettet. Der Einheimische wollte in die Ager - einem Abfluss des Attersees - baden gehen, wobei ihm nach eigenen Angaben schwarz vor Augen wurde. Er kippte ins Wasser, schlug mit dem Kopf auf und trieb bewusstlos im Fluss.

Blutlache

Die entstandene Blutlache machte die drei Badegäste in der Nähe auf die Situation aufmerksam. Sie zogen den 36-Jährigen ans Ufer und alarmierten die Rettungskräfte.

Der Mann wurde vom Notarzt erstversorgt, wie die Polizei in einer Presseaussendung berichtete. Danach brachte man ihn in das Salzkammergut Klinikum nach Vöcklabruck.