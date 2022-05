Autolenker ohne Führerschein erfasste in Oststeiermark Radler

Ein laut Polizei fahruntauglicher Pkw-Lenker hat am Samstagnachmittag in St. Ruprecht an der Raab einen 38-jährigen Radfahrer erfasst und niedergestoßen. Der Radler aus dem Bezirk Weiz wurde in den Straßengraben geschleudert und musste ins LKH Weiz eingeliefert werden. Der Pkw-Lenker hatte keine Lenkerberechtigung und dürfte durch Suchtgift beeinträchtigt gewesen sein, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mitteilte.

Negativer Alkotest

Der 31-jährige Autolenker fuhr von Unterfladnitz kommend in Richtung Etzelsdorf. Dabei kam er in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem entgegenkommenden 38-jährigen Radfahrer zusammen. Bei der Unfallaufnahme legte der Pkw-Lenker laut Polizei ein auffälliges Verhalten an den Tag. Der Alkotest fiel jedoch negativ aus. Die anschließende Untersuchung durch einen Arzt ergab allerdings eine Fahruntauglichkeit und den Verdacht, dass ein Suchtmittel im Spiel war. Der Lenker gab an, Substitutionsmedikamente eingenommen zu haben.

Weitere Erhebungen zeigten, dass der 31-Jährige nicht im Besitz einer Lenkberechtigung war. Er wird angezeigt.