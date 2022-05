Betrunkener Autofahrer erfasste Radler und beging Fahrerflucht

Ein alkoholisierte Autolenker hat am Samstagabend auf der Strecke über den Grieberg im Bezirk Südoststeiermark mit seinem Pkw einen entgegenkommenden Fahrradfahrer erfasst. Der 66-jährige Radler stürzte und blieb nach Angaben der Polizei verletzt am Fahrbahnrand liegen. Der Autofahrer hielt jedoch nicht an, sondern fuhr einfach weiter. Erst einige Minuten später setzte er einen Notruf ab und meldete den Unfall. Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Die Beamten trafen den 55-Jährigen Autolenker an seiner Wohnadresse an. Es stellte sich heraus, dass der Mann schwer alkoholisiert war.