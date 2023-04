Aktuelle Lage im Morgenverkehr: 30 Minuten Verzögerung auf Tangente

Stau gibt es in Wien auch am Altmannsdorfer Ast Stadteinwärts und rund um die Nordbrücke.

In Niederösterreich warten Sie aktuell rund 20 Minuten länger auf der Autobahn A2 in Richtung Wien ab Wiener Neudorf. Sowie auf der B8 in Richtung Wien ab Deutsch-Wagram.