26 Prozent der Bevölkerung in österreichischen Privathaushalten haben im vergangenen Jahr mit einem oder beiden Elternteilen in einem Haushalt gelebt. Die Mehrheit zieht mit Mitte 20 von zuhause aus, berichtete die Statistik Austria. "Im Jahr 2025 lebten rund 97 Prozent der 15- bis 19-Jährigen bei einem oder beiden Elternteilen, bei den 25- bis 29-Jährigen war es jede bzw. jeder Vierte", sagte die fachstatistische Generaldirektorin Manuela Lenk.

"Bei den über 30-Jährigen sehen wir deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern", merkte Lenk an. In diesen Altersgruppen wohnten deutlich mehr Männer als Frauen bei ihren Eltern. Die Zahlen im Detail: 2025 logierten insgesamt 62,5 Prozent der 20- bis 24-Jährigen bei den Eltern, 2005 waren es 61,9 Prozent. Dabei zeigte sich ein Rückgang bei Männern von 4,6 Prozentpunkten (von 71,6 auf 67 Prozent) und ein Anstieg bei den Frauen um 5,6 Prozentpunkten (von 52,1 auf 57,8 Prozent).