Lonely Planet: Salzburg zum besten Städtereiseziel 2020 gekürt

Die Diskussion, ob Salzburg so viel Tourismus wie aktuell verträgt, ist noch in vollem Gange. Da erhielt die Stadt am Dienstag bereits die erste, hochkarätige internationale Auszeichnung für das kommende Jahr. Eine Jury des Reiseverlags „Lonely Planet“ kürte die Stadt zum besten Städtereiseziel der Welt für 2020.

Nicht zuletzt aufgrund des Jubiläums 100 Jahre Salzburger Festspiele im kommenden Sommer bekam Salzburg die Auszeichnung. „Unser Expertengremium war begeistert vom Festspiel-Jubiläum“, sagt Becky Henderson von Lonely Planet. Für die Auszeichnung kann man sich nicht bewerben, sie erfolgt auf Vorschlag von Redakteuren und Autoren. „Die Auswahl erfolgt zu 100 Prozent unabhängig, ohne irgendeinen kommerziellen Beitrag“, erklärt Henderson.

„Das macht uns sehr stolz“, sagte Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner bei der Überreichung der dazugehörigen Plakette. Er dachte schon am Tag der Auszeichnung bereits weiter.

Nämlich daran, wie er sie in der Diskussion über zu viel Tourismus in der Stadt und den steigenden Unmut nützen kann. „Mit dieser Auszeichnung können wir einen Kontrapunkt im Qualitätstourismus setzen. Sie zielt auf längere Aufenthaltsdauern ab“, erklärte Preuner.