Große Momente und Alltagsszenen: Ausstellung erzählt über 100 Jahre in Österreich

Und es gibt die großen Momente , die Geschichte geschrieben haben: Etwa Arthur Seyß-Inquart, der 1938 am Balkon des Bundeskanzleramts den Hitlergruß zeigt. Das Gipfeltreffen von John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow 1961 in Wien. Oder Alois Mock, der 1989 mit Gyula Horn den Eisernen Vorhang durchtrennt.

All diese Momente – die großen wie die kleinen – wurden im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek nun zu einer Ausstellung zusammengefasst: „Ein Jahrhundert in Bildern. Österreich 1925–2025“ heißt sie. Sie sei „eine virtuelle Zeitreise“, so Generaldirektorin Johanna Rachinger bei der Eröffnung am Mittwoch.