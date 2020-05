Auslandstudium: "Kann überall Fuß fassen"

Clemens Cichocki wusste mit 19 nicht, was er studieren sollte. Er wusste aber ganz genau, was er machen wollte: Baseball spielen. Und zwar in den USA. Über seinen amerikanischen Coach in Österreich kam Cichocki an die Eastern Oregon University. "Es war gar nicht so aufwendig, hinzukommen - wahrscheinlich war es nicht schwerer als sich an der Uni Wien anzumelden. Sobald das Visum erledigt war, ging es relativ leicht."

Cichocki blieb zwei Jahre in Oregon, absolvierte Grundkurse an der Uni - und spielte Baseball.



Zurück in Österreich schloss er eine Fachhochschule ab, ehe es in erneut in die USA zog. Diesmal mit einem Stipendium ausgestattet, ging er 2010 für ein Jahr an die Western Arizona College. Einen amerikanischen Uni-Abschluss hat Cichocki immer noch nicht - "die Auslandsjahre haben sich aber auf jeden Fall ausgezahlt", sagt er, trotz der Studiengebühren zwischen 1000 und 4500 Euro pro Jahr.