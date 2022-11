Auslage von queerem Vereinslokal in Graz beschädigt

Das Vereinslokal der RosaLila PantherInnen in Graz ist am Wochenende abermals beschädigt worden: Unbekannte Täter hatten in der Nacht auf Samstag - vermutlich gegen 2.00 Uhr - einen Gegenstand gegen die Auslage geworfen. Dadurch ging das Glas kaputt. Verletzt wurde niemand, allerdings war erst wenige Stunden davor eine Jugendgruppe in dem Lokal zusammengesessen. Schockiert zeigte sich daher Vorsitzender Joe Niedermayer in einer Videobotschaft in sozialen Netzwerken.

Steigende Hassverbrechen

Niedermayer zufolge würden Hassverbrechen gegen die Queer-Community - also Schwule, Lesben, Bi-, Trans und Intersexuelle sowie queere Personen (LGBTIQ) - in Österreich zunehmen: In den letzten Monaten hätten Pöbeleien gegen den Verein, der sich für die Rechte von LGBTIQ-Personen einsetzt, zugnenommen. Im August 2020 hatte es schon einmal mutwillige Beschädigungen am Lokal gegeben.