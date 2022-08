Ausgewilderte Gämsen spitzeln ihre Artgenossen aus

Ab in die Freiheit hat es am Mittwoch im Tiroler Kühtai für zwei einjährige Gamsböcke aus dem Innsbrucker Alpenzoo geheißen. Die Tiere wurden dabei am Grund eines künftigen Stausees im Längental, der die Grundlage für das derzeit größte in Bau befindliche Kraftwerk in Tirol bilden soll, in die freie Wildbahn entlassen.

Es war die dritte derartige Aktion in den vergangenen drei Jahren. Das Projekt ist eine Kooperation des Alpenzoos und des Landesenergieversorgers Tiwag. Die Gamsböcke sollen sich einer in dem Gebiet wild lebenden Herde anschließen. Und so Daten dazu liefern, wie sich die riesigen Bauarbeiten auf die Tiere auswirken.