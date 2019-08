Aus Wohnung gerettete Tigerbabys sind tot, Frau will Entschädigung

Anwalt Wolfgang Blaschitz, der die 34-jährige Slowakin vertritt, will nun die Bezirkshauptmannschaft in die Verantwortung nehmen. "Auffällig ist, dass das dritte Tigerbaby, das sich noch in der Slowakei befindet, wohlauf ist. Bei der Abnahme der Tiere sind die sogenannten Tierschützer eingefallen wie die Hussiten. Da wurden Selfies gemacht mit dem Daumen im Maul", sagt Blaschitz. Da hätten sich Bakterien übertragen können. Er fordert Aufklärung, woran die Tigerbabys tatsächlich gestorben sind. Die Slowakin will ausserdem die Kadaver der Tiere zurück. "Sie ist sehr traurig. Und sie will auch eine finanzielle Entschädigung."