Hainburg: Tigerbabys in Badewanne entdeckt

Damit hatten die Polizisten, die sich am Donnerstag Zutritt zu einer Wohnung in Hainburg erbaten, wohl doch nicht gerechnet: In einer Badewanne entdeckten die Beamten zwei Tigerbabys, die unter einer Wärmelampe gehalten wurden.

Zuvor war bei den Behörden allerdings ein Hinweis eingegangen. Ein Tierschutzverein war an Hinweisen gelangt, dass eine Frau die Raubkatzen in die Wohnung gebracht haben soll. Weil der Gesundheitszustand der Tiere als bedenklich eingestuft wurde, brachte man die Tiere umgehend in die Tierklinik nach Parndorf ins Burgenland. Nun soll ein Pflegeplatz für die Tigerbabys gesucht werden.

Anzeige

Die 34-jährige Slowakin, die nun wohl mit einer Anzeige rechnen muss, gab gegenüber den Ermittlern an, dass sie in der Slowakei eine Art Auffangstation für Tiere betreibe. Dass sie die Jung-Tiger nicht halten dürfe, habe sie nicht gewusst.