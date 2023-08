Aus Sessellift gestürzt: Zwei Schwerverletzte

Ebenfalls am Freitagnachmittag wurde eine 75-jährige Deutsche bei einem Unfall auf einem Sessellift in Going (Bezirk Kitzbühel) schwer verletzt. Sie befand sich mit ihrer Enkelin mit dem 4-er Sessellift Astbergbahn auf der Fahrt nach oben, als sich unmittelbar vor dem Liftausstieg an der Bergstation der Rückhaltebügel des Liftsessels öffnete.

Die Frau hat dabei laut Polizei vermutlich das Gleichgewicht verloren und kippte nach vorne. Sie stürzte etwa 1,5 Meter auf den Betonboden der Liftstation ab. Die Frau wurde durch die Mitarbeiter der Bergbahnen erstversorgt und anschließend mit schweren Gesichtsverletzungen durch den Notarzthubschrauber „Heli4“ in das BKH Kufstein geflogen.