Aufruf zum Gemetzel: So entstand die Fehde zwischen Tschetschenen und Syrern

Einer, der sich seit Jahren für Frieden unter den Jugendgruppen der Stadt einsetzt, ist Ahmed alias „Che“, der mit Polizist Uwe lustige Erklärvideos für Tiktok dreht. Auch er bestätigt auf der Videoplattform die Geschichte des Konflikts und stellt klar: „Syrer haben danach immer wieder tschetschenische Jugendliche angegriffen, Mädchen belästigt. Es kam zu vier Messerattacken. Wir Tschetschenen wollen und brauchen den Ruf nicht, die gefährlichen zu sein. Wir wollen einfach nur in Frieden in Österreich leben“.

U-Haft

Obwohl es oft Jugendliche sind, die sich in den Telegram-Gruppen engagieren, gibt es zentrale Figuren, die die Masse aufstacheln. Sie sind meist um die 30 Jahre alt – einer von ihnen sitzt derzeit in Wien in U-Haft. Der 29-jährige Tschetschene dürfte maßgeblich an der Straßenschlacht vom Freitag in der Brigittenau beteiligt gewesen sein. Es wird ihm versuchter Mord vorgeworfen.