Aufrüsten gegen Blackout

Auf österreichische Schlüsselbetriebe kommt eine Aufforderung zum „Nachrüsten“ zu. Aber auch die Bevölkerung soll verstärkt vorsorgen. Derzeit wird beim Verfassungsschutz eine Beratungsstelle zur Krisenvorsorge für exponierte Unternehmen eingerichtet.

Denn Experten befürchten, dass es in Europa eines Tages zu einem „Mega-Blackout“ des Stromnetzes kommen könnte. Die ersten Vorboten gab es bereits. In Italien waren 2003 aufgrund der Unterbrechung zweier Leitungen 56 Millionen Menschen zwölf Stunden lang ohne Strom. 2005 wurde es nach starken Schneestürmen drei Tage lang in Münster ( Deutschland) finster. Im Jahr 2006 führte die Abschaltung einer Hochspannungsleitung, um die Durchfahrt eines Schiffes durch den Ems-Kanal zu ermöglichen, zu einem Kollaps in vielen Staaten Europas. Auch Österreich war betroffen.