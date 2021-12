Aufmüpfiges Brauchtum: Aktion scharf gegen den Krampus

In der Bezirkshauptstadt Lienz hat die Polizei am Samstag einen illegalen Krampuslauf unterbunden. Dass da was im Gange war, stand für die Exekutive relativ schnell fest. „Wir haben einen bemerkenswerten Fußgängerverkehr festgestellt“, erzählt Bezirkspolizeikommandant Silvester Wolsegger.