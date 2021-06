Aufmarsch der Schleier-Fahnder am Brenner

Die Zusatzkräfte, sie kommen aus Vorarlberg, Salzburg und Oberösterreich, werden am Brenner eingewiesen und bekommen eine kleine Rundfahrt durch den Ort, um sich einen Überblick zu verschaffen. Anders als am Wochenende angekündigt, sind es nicht 80 zusätzliche, sondern in Summe 80 statt bisher 30 Polizisten, die sich ab nun ausschließlich auf die Schleierfahndung im Brenner-Grenzraum konzentrieren werden. Es wird allerdings keine durchgängigen Kontrollen geben, dast Tirols Landespolizeidirektor Helmut Tomac: "Wir bewegen uns im Rahmen der Schengen-Schleierfahndung. Da ist es gar nicht erlaubt, eine hundertprozentige Kontrolltätigkeit zu machen. Wir werden auch nicht direkt an der Grenze kontrollieren, sondern in den Zügen, auf der Bundesstraße und auf der Autobahn."

Italiens Premier Matteo Renzi hat hingegen am Montag Österreich beschuldigt, auf populistische Art und Weise mit dem Thema Grenzkontrollen am Brenner umzugehen. "Ein Teil der Österreicher behauptet, es sei eine Flüchtlingsinvasion im Gange. Das stimmt nicht", kritisierte Renzi in einem Radiointerview.