Aufgekocht: Traditionsgasthaus "Zum Gwercher" ist nach Pleite auf Sanierungskurs

Montag dieser Woche gibt es als Menü gebackenes Hühnerschnitzel oder Krautfleckerln, am Dienstag steht ein Rindsragout oder Semmelknödel mit Champigonsauce auf der Karte; am Mittwoch Faschierterbraten, am Donnertag ist Ruhehetag und am Freitag gibt es Chicken Wings und Pommes Frites sowie geröstete Knödel. Das Traditionsgasthaus „Zum Gwercher“ in Stattersdorf, NÖ, wurde nach drei Monaten erfolgreich saniert. „Im Insolvenzverfahren wurde der Betrieb restrukturiert und auf gesunde Beine gestellt.“, sagt Stephan Mazal von Creditreform. Die Anzahl der Dienstnehmer wurde von 18 auf zehn Personen reduziert. Dazu muss man wissen, dass das Gasthaus über 350 Sitzplätze verfügt.

Anfang März 2019 wurde über das Vermögen der M.M. Gastronmiebetriebs GmbH von Martin Marchetti ein Sanierungsverfahren eröffnet. Marchetti war aus gesundheitlichen Gründen eine Zeit lang nicht in der Lage, den Betrieb in gewohnter Weise zu führen. Das führte zu Umsatzeinbußen.