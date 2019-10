Aufgedeckt: Millionen-Steuerbetrug mit „iPhones“

Beim so genannten Karussellbetrug führen Händler die vom Käufer bezahlte Umsatzsteuer nicht wie vorgesehen an das Finanzamt ab, sondern machen in der Regel vom Vorsteuerabzug Gebrauch. Dazu sind Unternehmer im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit berechtigt. Bei Geltendmachung bekommen sie die Vorsteuer vom Finanzamt ausbezahlt.

Um so eine Masche anwenden zu können, müssen Warenbewegungen innerhalb von EU-Staaten erfolgen – seien es fingierte oder tatsächliche. Die Gegenstände, die im Rahmen einer solchen Lieferung von einem Mitgliedstaat in einen anderen transportiert werden, dienen nur einem Ziel: Umsatzsteuer zu hinterziehen.