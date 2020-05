Aufatmen in Kitzbühel

Um alle Rennen zu sichern, haben die Organisatoren 300.000 Euro zusätzlich in die Hand genommen und Tonnen von Schnee auf die Piste geflogen. „Der Aufwand ist zu rechtfertigen, wenn man sieht, wie viel Vorarbeit in dem Event steckt“, sagt Walter. Finden die Rennen statt, ist der Werbewert unbezahlbar. „Im Marketing lautet unsere Botschaft, dass wir schneesicher sind. Die muss man immer wieder glaubhaft wiederholen können“, erklärt der TVB-Chef.

Gelassen hätten eigentlich die Betreiber des riesigen VIP-Zelts hinter dem Zielstadion den Kampf um die Austragung der Hahnenkamm-Rennen mitverfolgen können. „Der Großteil der Karten ist schon seit Sommer weg“, sagt Mirjam Hummel von der Sportmarketing-Agentur WWP. „Aber ohne Rennen ist das nichts. Wir haben mitgezittert.“ Auf einer Gesamtfläche von 2500 können sich täglich 1000 Prominente während der Rennen im edlen Ambiente entspannen. Am Samstag steigt hier nach der Abfahrt die angesagteste Party Kitzbühels.

Dass die restlichen Besucher ebenfalls auf ihre Kosten kommen, darum kümmert sich Wolfgang Weiss von FutureEvents. Er ist für die Partyzone in der Innenstadt verantwortlich. „Die Menschen schwappen hier in Wellen durch“, erzählt der Salzburger. Bis zu 80.000 Besucher kommen am Rennwochenende nach Kitzbühel. Weiss ist trotzdem entspannt. Eine wichtige Entscheidung muss er am Freitag vor dem ersten Rennen aber noch treffen. Und die ist wetterabhängig: „Ob wir mehr Bier oder Glühwein an die Stände liefern.“