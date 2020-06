Auf Schwangere geschossen

Plötzlich riss sich Stefanie ihre Hände vor das Gesicht und schrie vor Schmerzen", so beschrieb der Lebensgefährte des Schussopfers bei der Polizeibefragung die ersten Sekunden nach den Treffern durch mehrere Schrotkugeln. Donnerstag, kurz vor 20 Uhr schlenderten Stefanie B. (19) und ihr Freund (21) über den Telephonweg in Wien-Donaustadt. Die junge Frau wohnt bei ihrem Großvater, ganz in der Nähe. Gemeinsam mit ihrem Hund, einem Stafford-Terrier, wollte das Paar den Spätsommerabend genießen. Bis die 19-Jährige am Telephonweg 412 von mehreren Schrotkugeln im Gesicht, Hals- und Brustbereich getroffen wurde. Sie sackte zu Boden, ihr Begleiter alarmierte sofort die Wiener Rettung. Das Opfer – Stefanie B. ist in der siebenten Woche schwanger – wurde ins Donauspital gebracht.

Freitagmittag gaben die Ärzte auf KURIER-Anfrage Entwarnung: Es besteht keine Lebensgefahr. Auch dem Ungeborenen geht es gut. Die Verletzungen sind aber nicht zu unterschätzen. Denn 15 Schrotkörner bohrten sich unter die Haut der schwangeren Wienerin. Ein massiver Schock hätte auch das Ende der Schwangerschaft bedeuten können.