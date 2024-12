Auf Piste in Tirol: Frau wurde mit Skistock auf Helm geschlagen

Eine 29-jährige Skifahrerin aus Österreich war am Montag im Osttiroler Skigebiet Zettersfeld (Bezirk Lienz) von einem Unbekannten nach einer Kollision angegriffen worden. Die Frau war auf einer blauen Piste mit dem Mann, der ebenfalls auf Skiern unterwegs war, zusammengestoßen und gestürzt. Der Unbekannte fuhr zu ihr, beschimpfte sie lautstark und schlug ihr schließlich mit dem Skistock mit voller Wucht auf den Helm. Dadurch verletzte sich die Frau im Kopf- und Nackenbereich , teilte die Polizei mit.

Der Mann sprach Hochdeutsch, dürfte rund 55 bis 60 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er trug einen blauen bzw. dunkelblauen Skianzug - bestehend aus Skijacke und -hose - sowie einen schwarzen Helm und dunkle Skistöcke. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich zu melden.

Ebenfalls in dem Skigebiet ist ein Pole am Dienstag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Dem 52-Jährigen fuhr am Dienstagvormittag im Kreuzungsbereich zweier blauer Pisten ein unbekannter Skifahrer über die Ski. Der Pole stürzte, brach sich den Unterarm und erlitt eine schwere Gehirnerschütterung. Der schwer verletzte Mann wurde nach dem Unfall von der Pistenrettung erstversorgt. Anschließend wurde der Mann vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen.