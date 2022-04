Auf Flucht vor Polizei von Balkon gesprungen: zwei Verletzte

High Noon in Floridsdorf: Zwei Männer sollen Freitagmittag auf der Flucht vor der Polizei offenbar aus einem Fenster oder von einem Balkon einer Wohnhausanlage in der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf gesprungen sein. Sie kamen auf einem Vorsprung ein Stockwerk tiefer auf, dabei wurden sie verletzt.

Zur Bergung musste erst die Berufsfeuerwehr Wien ausrücken, ehe die beiden Männer der Berufsrettung übergeben werden konnten. Die beiden Männer hätten nicht mit einer Trage geborgen werden müssen, sie wurden stehend im Korb einer Drehleiter nach unten befördert. „Zwei Personen wurden von uns ins Spital gebracht“, sagte eine Sprecherin der Berufsrettung auf APA-Anfrage. „Sie wurden offenbar nicht sehr schwer verletzt“, so die erste Einschätzung.

Heute berichtete online, die Amtshandlung sei vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Assistenzbereich Fahndung, durchgeführt worden.

Einer der Verdächtigen zur Festnahme ausgeschrieben

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft habe es mit Unterstützung der Sondereinheit EKO Cobra zumindest eine Festnahme gegeben, wurde ein Sprecher zitiert. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte den Einsatz. Gegen einen Verdächtigen habe eine Festnahmeanordnung bestanden. Die Krone berichtete indes online, es habe sich um Niederösterreicher gehandelt, die „nun bewacht in einem Wiener Krankenhaus“ liegen würden.

Über den Anlass des Polizeieinsatzes hielt sich die Behörde vorerst bedeckt. Der zur Festnahme ausgeschriebene Hauptverdächtige sei „wegen eines Angriffes auf eine weibliche Person in oder bei einem Frauenhaus“ polizeilich gesucht worden, so die Krone. Auch ein Zusammenhang mit Drogen könnte bestehen.