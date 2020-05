Auf der Flucht in Kufstein gestrandet

In der Mitte von Bahnsteig 6 des Innsbrucker Bahnhofs steht eine Gruppe Flüchtlinge. Dass ihre Fahrt spätestens in Kufstein an der Grenze zu Bayern enden wird, steht allerdings bereits fest, bevor sie im Fernreisezug nach München Platz genommen haben. Denn an beiden Enden des Eurocity aus Verona steigen deutsche Polizisten ein. Sie sollen eigentlich den Fokus auf Gegner des am 7. und 8. Juni in Bayern stattfindenden G7-Treffens legen. "Aber kräftemäßig sind wir durch die illegale Migration gebunden", erzählen Jonathan Funk und Julia Trentzsch von der mobilen Kontrollüberwachungseinheit Rosenheim.

Normalerweise dürfen deutsche Polizisten erst in Kufstein zusteigen und nach der Grenze zur Tat schreiten. Der große Teil der aufgegriffenen Flüchtlinge beantragt dann Asyl in Deutschland. Gerade einmal 197 Migranten konnten deshalb 2014 nach Tirol zurückgeschoben werden. Umgekehrt hat die Tiroler Polizei im selben Zeitraum von über 7000 aufgegriffenen Flüchtlingen 5770 nach Italien rückgeführt. Denn Asyl in Österreich interessiert nur einen Bruchteil der illegalen Migranten, die über die Brennerroute reisen. Sie wollen in den Norden, nach Deutschland oder noch weiter. Bis zum 15. Juni schaut die Lage nun aber anders aus. Da Deutschland wegen des G7-Gipfels in Bayern wieder Grenzkontrollen eingeführt hat, dürfen die Beamten der Nachbarn gemäß eines Polizeiabkommens bereits in Österreich kontrollieren.