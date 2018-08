Auf dem Schulhof gilt nun auch für Lehrer: „Rauchen verboten“

Seit 1. Juli gilt an den Schulen eine Neuregelung des Rauchverbots: Dieses wird auf die gesamte Schulliegenschaft ausgedehnt, per Hausordnung mögliche Ausnahmen wurden aufgehoben. So darf etwa auf dem Schulhof nicht mehr geraucht werden – weder von Schülern noch von Lehrern. Zustimmung kommt von der Lehrergewerkschaft.

Zuvor war die rechtliche Regelung an den Schulen etwas verworren: Ein absolutes Rauchverbot galt nur für das Schulgebäude selbst. Auf Freiflächen innerhalb der Schule, wie etwa Pausenhöfen, war das Rauchen für Schüler verboten, konnte aber an höheren Schulen in der Hausordnung wieder erlaubt werden.