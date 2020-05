Auch Tirol soll Durchreiseplatz für Roma bekommen

In Salzburg läuft seit vergangener Woche die Suche nach Stellplätzen für Reisende der Roma- und Sinti-Volksgruppe. Migrationslandesrätin Martina Berthold ( Grüne) reagiert damit auf Übergriffe von Einheimischen auf Angehörige der Volksgruppe. Bis zur nächsten „Hauptreisesaison“ der Roma zwischen März und Oktober möchte sie eine Lösung gefunden haben.

Ein Angebot für Roma und Sinti will auch die Tiroler Soziallandesrätin Christine Baur ( Grüne) schaffen, wie sie auf Anfrage des KURIER erklärt. „Ich bin noch auf der Suche nach einer Gemeinde für einen Durchreiseplatz. Aber mein Wunsch wäre, das noch in dieser Legislaturperiode umzusetzen.“ Mit dem Koalitionspartner ÖVP habe es bereits Gespräche über die zu schaffenden rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben. Eine Studie soll untersuchen, was notwendig ist, damit so ein Stellplatz auch angenommen wird. „Das sind sicher andere Anforderungen als bei Campingplätzen, die ja für den Tourismus ausgelegt sind“, erklärt Baur.