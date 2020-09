Auch Tiere haben ihre Probleme

Ein ständiges Auf und Ab – so sieht das Leben vieler Menschen aus, aber auch auf vier Pfoten – oder Hufen – hat man es nicht immer leicht: „Weeky“ und „Endy“, aber auch „Joe“ und „Melissa“ können davon wohl ein Lied singen.

Denn Letztere mussten aufgrund eines Trauerfalls ihre Heimat verlassen: Denn der Besitzer von Esel Joe und Pony Melissa verunglückte am Weg zu ihnen auf die Almhütte in Kötschach-Mauthen in Kärnten tödlich. Da seine trauerende Tochter jedoch zu wenig Platz und Zeit hat, sich um die Tiere zu kümmern, rief sie kurzerhand das Gut Aiderbichl Henndorf zur Hilfe. Denn trennen wollte sie die beiden Tiere nicht, leben sie doch schon seit 10 Jahren zusammen. So machten sich der 15-jährige Joe und die 20-jährige Melissa Huf an Huf auf nach Salzburg, und genießen dort nun das frische Gras.