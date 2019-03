Auch ein Stausee braucht eine Pause - Der Mooserboden ist leer

Abschluss vor Ostern

Revisionsarbeiten finden in den Hochgebirgskraftwerken aufgrund des niedrigen Wasserstands jeden Winter statt; heuer ist am Mooserboden aber besonders viel los. Denn ungefähr alle zehn Jahre wird der Stausee komplett entleert – so auch heuer. Grund dafür sind umfangreiche Wartungsarbeiten am Grundablass, quasi dem Abfluss des Stausees, der sich die restliche Zeit unter Wasser befindet. „Seit zehn Tagen ist der Speicher total entleert“, sagt Betriebsingenieur Alexander Zotter, der die Wartungsarbeiten für den Verbund beaufsichtigt.

Kommenden Donnerstag wird der Stausee vom Unterausschuss für Talsperrensicherheit im Lebensministerium überprüft. Zu Ostern soll das Kraftwerk wieder voll einsatzfähig sein. Das ist auch für die Netzstabilität wichtig. Denn zu Weihnachten und Ostern, wenn viele Firmen ihren Betrieb einstellen, ist besonders viel Strom im Netz, der mit Pumpspeicherkraftwerken ausgeglichen werden kann. Der Strom wird für das – teilweise –Wiederbefüllen des Staubeckens verwendet.