AUA-Maschine touchierte bei Landung mit Heck den Boden

Zu einem - glimpflichen - Zwischenfall mit einer AUA-Maschine kam es am Donnerstagnachmittag auf dem Flughafen Innsbruck. Laut AUA-Sprecher Peter N. Thier hat die Dash 8 "bei der Landung den Boden touchiert". Ursache dürfte der zu dem Zeitpunkt herrschende Föhnsturm gewesen sein. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand, die Passagiere hätten demnach davon gar nichts mitbekommen und das Flugzeug nach der Landung ganz plangemäß verlassen. Äußerlich waren am Heck der Dash auch nur Schleifspuren zu sehen, trotzdem wurde die Maschine für ihren nächsten geplanten Flug nicht mehr eingesetzt. "Das Flugzeug wird genau untersucht. Es ist noch zu früh zu sagen, wie hoch der entstandene Schaden ist", meinte Thier am Donnerstagabend.