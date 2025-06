AUA-Hagelflug: Brisante Vorwürfe gegen die Flugermittler

Zwei Vorfälle

Im Mittelpunkt stehen der (vermeidbare) AUA-Flug durch ein Hagelunwetter in Hartberg vor etwas mehr als einem Jahr sowie die Swiss-Notlandung wegen Qualms in der Kabine mit einem Toten im vergangenen Dezember in Graz. In beiden Fällen soll es bei der Untersuchung zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein, so der Verdacht.

Laut Erhebungsersuchen der Staatsanwaltschaft Wien stehen die vier SUB-Mitarbeiter im Verdacht, „im Namen des Bundes als deren Organe in der Vollziehung der Gesetze Amtsgeschäfte wissentlich missbraucht zu haben“, indem der AUA-Hagelflug nur als ,einfache Störung‘ klassifiziert wurde, damit keine Untersuchung des Vorfalls angeordnet werden musste, „obwohl sie wussten, dass eine Person im Zuge des Zwischenfalls verletzt wurde und während des Fluges Absturzgefahr gegeben war“.

Vor kurzem musste die SUB die Untersuchung in der Causa an die deutsche Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) abtreten. Hatte die SUB den Hagelflug nur als simple „Störung“ eingestuft, so beurteilt die deutsche BFU den Fall nun als „schwere Störung“.