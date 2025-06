Transporteure befürchten neue Maut- und Steuerbelastungen für Lkw

In der österreichischen Transportbranche rumort es. Denn die schwierige wirtschaftliche Lage schlägt kräftig auf die Transporteure und Spediteure durch. Ein Drittel der Unternehmen beklagt eine „unzureichende Nachfrage“. So beträgt die Auslastung im innerösterreichischen Verkehr lediglich 68 Prozent, im Export-Verkehr in die EU-Staaten sogar nur 37 Prozent. 28 Prozent der Transporteure leiden auch unter einem Arbeitskräftemangel. Vor allem aber treffen Maut und Steuern die Branche stark.

„Ein Kostentreiber ist der Staat. Betrugen die Kostenbelastungen für einen 40-Tonnen-Lkw im Jahr 2022 noch 63.000 Euro, so werden sie, falls nicht gegengesteuert wird, 2026 bei knapp 92.000 Euro liegen“, sagt Alexander Klacska, Obmann der Bundesparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer. „Das ist eine Steigerung, die nicht mehr akzeptabel ist. Heuer ist die Kostenbelastung bereits bei 80.680 Euro angekommen. Dabei handelt es sich um die Mineralölsteuer, die CO 2 -Bepreisung, die Lkw-Maut und die Kfz-Steuer.“ Nachsatz: „Auf der Strecke von Wien nach Salzburg zahlen wir mehr Maut, als wir dem Fahrer Lohn bezahlen.“

Vor allem die Lkw-Maut in Österreich ist im Vergleich mit anderen EU-Ländern hoch. „In Österreich kommen Sie mit 50 Euro Maut 94 Kilometer weit, in Polen sind es 535 Kilometer und in Deutschland immerhin noch 144 Kilometer“, sagt Klacska. „Nur die Schweiz ist teurer als Österreich, dort kommen Sie nur 66 Kilometer weit.“