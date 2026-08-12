Do&Co-Chef über Trump-Flucht: „Vom Secret Service organisiert und eben secret“

Die spektakulären Bilder eines Do&Co-Containers rund um die Abreise von US-Präsident Donald Trump vom NATO-Gipfel in Ankara haben weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. In der „ZiB2“ war dazu Attila Dogudan, Gründer und CEO von Do&Co, zu Gast. Er betonte, dass sein Unternehmen von der Aktion zunächst selbst nichts wusste. „Es ist vom Secret Service organisiert worden und eben secret“, sagte Dogudan. Der Container sei im Rahmen eines gewöhnlichen Catering-Ablaufs zwischen Flugzeugen bewegt worden. „Man hat aber auch keinen Verdacht, dass man überhaupt auf so eine Idee käme, dass irgendeiner von einem Flugzeug zum anderen rübergebracht wird.“

Die mediale Aufmerksamkeit sei enorm gewesen. „Ich glaube der Do&Co-Container oder der Do&Co-Truck ist im Moment eines der bekanntesten Dinge.“ Für das Unternehmen sei die weltweite Sichtbarkeit der Marke positiv, sagte Dogudan. Kritik an Europa Trotz geopolitischer Unsicherheiten wächst Do&Co weiter stark, vor allem in den USA. Dort wolle das Unternehmen den Umsatz in den kommenden Jahren verdoppeln und die Zahl der Mitarbeiter von 5.000 auf 10.000 erhöhen. Der US-Markt biete in seinem Segment großes Potenzial, erklärte Dogudan.