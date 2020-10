Attersee: Keine Ruhe auf dem Badeplatz

Hotel erst in Planung

Ein weiteres umstrittenes Detail ist eine dem Grundstück vorgelagerte Bootshütte. Die darf der Investor ebenfalls übernehmen, wenn er die Pacht für das Grundstück für 40 Jahre im Voraus bezahlt. In Summe geht es dabei um 1,2 Millionen Euro. Für den früheren Grundstücksbesitzer ein Geschenk, aus Sicht des Bürgermeisters hingegen werde die Bootshütte „keineswegs verschenkt“.

Er argumentiert, dass auch andere Gemeinden investitionsfreudigen Betrieben entgegenkommen würden. Auch Hotel-Investor Othmar Seidl reagierte erbost auf den ORF-Bericht. „Ich habe von der Gemeinde nichts geschenkt bekommen“, sagt er zum KURIER. „Aber ich bin kein Samariter, sondern Unternehmer.“

Die Corona-Krise hat an seinen Plänen für ein großes Hotel in Unterach vorerst nichts geändert. Auf dem Gelände des in Konkurs gegangenen Georgshof will er ein Hotel mit 130 bis 150 Zimmern errichten. „Ich sehe nach Corona in Regionen wie rund um den Attersee große Chancen, gerade im Zusammenhang mit Seen und Bergen“, erklärt Seidl.

Der Attersee sei ein attraktives Gebiet um zu investieren. „Es ist hier Neuland, es gibt am Attersee noch relativ wenig“, sagt der Investor. Aktuell laufen die Behördenverfahren zu dem Projekt. Wie großzügig der Seminar- und Wellness-Bereich werde, hänge davon ab. Im Moment liegt das Umwidmungsverfahren der Flächen beim Land. „Ich warte auf positive Signale“ sagt Seidl.

Das Projekt stünde in jedem Fall am Anfang. „Das dauert sicher noch einige Jahre“, meint der Investor. Es wird also wohl nicht die letzte Diskussion um das geplante Hotel und den dazugehörigen Badeplatz gewesen sein.