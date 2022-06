Attacke mit Klappmesser: Mann stach Bruder in den Hals

Bei einem Streit zwischen zwei Brüdern aus der Slowakei ist am Samstag in Angerberg im Bezirk Kufstein ein 37-Jähriger von seinem Bruder (36) mit einem Messer verletzt worden. Der Jüngere hatte seinem Bruder mit einem Klappmesser in den Hals gestochen. Das Opfer wurde nach der notärztlichen Erstbehandlung ins KH Kufstein eingeliefert und operiert. Es besteht keine Lebensgefahr, wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte. Der Täter wurde festgenommen.

Fahndung

Der Angreifer flüchtete gleich nach der Tat am frühen Nachmittag, er wurde im Zuge einer sofortigen Fahndung kurz vor 14.00 Uhr in Kufstein angehalten und festgenommen. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen.