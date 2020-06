Atomstreit stört Gesprächsklima

Gleichzeitig freuen sich die Atomgegner über unerwartete Unterstützung von einem Japaner, der derzeit mit einem kritischen Vortrag über die Folgen von Fukushima durch Europa tourt.

Umweltschützer Gottfried Brandtner ist jedenfalls überzeugt, dass Österreichs Entscheidung gegen die Atomkraft, die bei der Zwentendorf-Abstimmung vor 36 Jahren gefällt wurde, heute europaweite Strahlkraft bekommt. Der nö. Anti-Atomaktivist und seine Kollegen aus Wien und Oberösterreich fühlen sich von der österreichischen Politik unterstützt.

Als Folge von 300 Gemeinderesolutionen hat Bundeskanzler Werner Faymann jedenfalls angekündigt, alle rechtlichen und politischen Mittel auszunutzen, um den Bau eines Atommüllendlagers in Tschechien zu verhindern. Das mühsam erwärmte Klima für Atomgespräche zwischen den Ländern kühlt ab: Der Chef der tschechischen Partei "TOP 09", Karl Schwarzenberg, schließt einen Kompromiss aus und meint: "In Österreich ist die Kernkraft ein Dogma, man könnte eher im Vatikan an der Muttergottes zweifeln als in Österreich die Kernenergie anerkennen."