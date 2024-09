Atomausbau für Klimaziele: 22 Prozent der Österreicher dafür

Die Skepsis gegenüber der Kernenergie ist in Österreich nach wie vor höher als im EU-Schnitt. In einer am Dienstag veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage gaben 22 Prozent der österreichischen Befragten an, dass sie einen weiteren Ausbau der Kernenergie befürworten, um bis 2050 die Klimaneutralität zu erreichen. Unter den Befragten in allen 27 EU-Mitgliedstaaten taten dies 32 Prozent.