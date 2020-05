Asylwerber und Polizisten schaufeln Schlamm

Es scheint, als würde den völlig durchnässten Hängen rund um die Katastrophenorte Sellrain (Bezirk Innsbruck-Land) und See im Paznauntal vorerst eine Regenpause gegönnt. Zumindest für die kommenden Tagen legen das die Wetterprognosen nahe. Die Helfer arbeiten indes weiter unter Hochdruck. Unterstützung bekamen sie am Mittwoch auch von 135 Polizisten aus Oberösterreich.

Sie sind wegen des inzwischen zu Ende gegangenen G-7-Gipfels in Bayern und der morgen in Telfs startenden Bilderbergkonferenz in Tirol. An ihrem freien Tag zwischen den beiden Veranstaltungen haben die Polizisten nun zu Schaufel und Pickel gegriffen.