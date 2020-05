Asyl: "Vorurteile werden geschürt"

Ein Quartier für 200 Asylwerber in einem kleinen Ort am Semmering in der Steiermark: Was für einen Aufschrei auf der großen Politbühne sorgte, war Mittwochnachmittag auch im beschaulichen Steinhaus das Gesprächsthema – jener Katastralgemeinde des Wintersportortes Spital, in dem das betroffene Hotel "Haus am Semmering" steht.

"Völlig verrückt" war noch das Harmloseste, was an der Schank des Gasthofs Gesslbauer zu hören war. Die Männer, die hier ihr Bier genossen, wollen nicht zitiert werden. Das, was sie über die Pläne von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner zu sagen haben, ist auch nicht zitierfähig.

Sachlicher beurteilen Wirtin Klaudia Riess und Kellnerin Erna Herzer die Situation – auch sie hegen aber nur Unverständnis für den Plan. "Wir haben in Steinhaus ohne Zweitwohnsitzer keine 200 Einwohner. Und dann sollen über 200 Asylwerber untergebracht werden? Wir haben sicher nichts gegen Ausländer, aber das geht einfach nicht", schüttelt Riess den Kopf. "Schade um das Hotel. Es hatte doch immer Gäste", meint Herzer.