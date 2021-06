Asfinag: Rechtsfahrgebot wird zu wenig beachtet

Nur knapp ein Drittel der Fahrzeuglenker hält sich nach eigenen Angaben immer an das Rechtsfahrgebot auf Autobahnen. Fast zwei Drittel fühlen sich durch Linksfahrer gestört oder gar gefährdet, berichtete die Asfinag am Donnerstag in Wien. Um dem Ärgernis entgegenzuwirken, wurde diese Woche die Kampagne "Rechts fahren, Stress sparen" gestartet.

Rund 300.000 Euro lässt sich die Asfinag die bis Anfang November laufende Kampagne kosten. Diese zielt vor allem auf mehr Rücksichtnahme ab. Die Lenker sollten sich einen Perspektivenwechsel überlegen: "Wie würde es mir jetzt gehen, wenn ich hinter mir herfahre?", fragte Rainer Kienreich, Geschäftsführer der Asfinag Service GmbH. Linksfahrer würden andere dazu provozieren, Fehler zu machen. Das Fehlverhalten verleite außerdem zum Rechtsüberholen und führe zu Unfällen, erläuterte Kienreich. Rechtsfahren sei "für alle anderen einfach ein Sicherheitsgewinn".