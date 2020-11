Asfinag legt sich auf Variante für Bodensee Schnellstraße fest

Die Asfinag hat eine Entscheidung zur S 18 Bodensee Schnellstraße getroffen. Wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde, sei die Trasse in der sogenannten CP-Variante als Favoritin aus den Expertenuntersuchungen hervorgegangen. Sie habe "als einzige der beiden untersuchten Optionen die Chance auf eine rechtliche Genehmigungsfähigkeit im Zuge der weiteren Verfahren", hieß es in einer Aussendung.

Vor einem Jahr hatte die Asfinag erklärt, dass aus ihrer Sicht zwei Varianten für die hochrangige Straßenverbindung vom Vorarlberger Unterland in die Schweiz technisch machbar sind: die sogenannte Z- und die CP-Variante. Letztere soll nun weiterverfolgt werden.

Die S18 ist in Vorarlberg seit Jahren ein Zankapfel. Durch die Koalition der Grünen mit der ÖVP seit 2014 ist das Projekt auch ein Streitthema innerhalb der Landesregierung. Die ÖVP forciert die S18. Der grüne Verkehrslandesrat Johannes Rauch bezeichnete das Straßenprojekt erst im heurigen Sommer als "sinnlos".