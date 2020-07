Artensterben in Flüssen: Kritik an "subventionierter Umweltzerstörung"

"Gerade in der Klimakrise brauchen wir intakte Flüsse als Schutzschilder gegen Dürreperioden, Überhitzung und Artensterben. Daher muss die Bundesregierung sicherstellen, dass der notwendige Ökostrom-Ausbau in Zukunft konsequent naturverträglich erfolgt. Neue Kraftwerke in Schutzgebieten sowie in den letzten unberührten Flusslandschaften müssen tabu sein“, fordert WWF-Programmleiterin Hanna Simons.

Verbrauch reduzieren

Österreich habe einen viel zu hohen Energieverbrauch, deshalb reiche es nicht aus, nur auf Ausbau zu setzen. "Stattdessen müssen wir massiv Energie sparen und das Steuersystem komplett ökologisieren, um die Abhängigkeit von Öl und Gas stark zu verringern“, sagt Simons.

Sowohl die Klimakrise als auch das Artensterben sei existenzbedrohend, heißt es in dem Appell. Darum müssten bei sämtlichen Lösungen Klima- und Naturschutz Hand in Hand gehen, "damit Lösungsansätze für die Klimakrise nicht zu einem Brandbeschleuniger für das Artensterben werden".

Zu den Unterstützern zählen neben zahlreichen Umweltorganisationen auch renommierte Persönlichkeiten aus der Wissenschaft, darunter die Klimawissenschaftlerin Helga Kromp-Kolb, der Klimaforscher Herbert Formayer oder der Politikwissenschaftler Ulrich Brand. Dazu kommen engagierte Prominente wie Skispringlegende Toni Innauer und Schauspieler Gregor Seberg.