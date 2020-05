Schlechter ökologischer Zustand: 200 Millionen für den Gewässerschutz

Nicht einmal zwei Wochen ist es her, dass der WWF Alarm schlug. Gerade einmal 17 Prozent der heimischen Gewässer können frei fließen, weniger als 15 Prozent der Flüsse sind in einem sehr guten ökologischen Zustand und nur ein Prozent wird von intakten Auen begleitet.

Damit einhergehend sind bereits 60 Prozent der heimischen Fischarten in den Flüssen gefährdet, wie eine Studie der Universität für Bodenkultur im Auftrag der Umweltschützer ergab. Laut Angaben des Umweltministeriums gibt es durch Regulierung und Wasserkraftwerke im Schnitt alle 900 Meter ein für Fische unpassierbares Hindernis.

Doch nun soll die Situation verbessert werden. Mit 200 Millionen Euro will Österreich in den kommenden Jahren die Gewässerökologie im Land fördern. Das gaben Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger ( ÖVP) und Umweltministerin Leonore Gewessler ( Grüne) am Sonntag bekannt. Mit dem Paket sollen unter anderem die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie erfüllt werden.

Die im Jahr 2000 in Kraft getretene Richtlinie soll die Qualität der europäischen Gewässer sichern bzw. verbessern - und das bis spätestens 2027.

Wirtschaftlicher Impuls

Die ersten Förderungen sollen noch heuer bereitgestellt werden. Die Regierung erhofft sich durch die Investition auch einen Wirtschaftsimpuls vor allem in ländlichen Regionen. Die Subventionen sollen Investitionen in der Höhe von rund 540 Millionen Euro auslösen und etwa 8.500 Arbeitsplätze in ortsansässigen Planungsbüros und Baufirmen schaffen oder sichern.

Dass Gewässersanierungen sowohl der Umwelt als auch der Wirtschaft helfen, zeigt eine vom Umweltministerium beauftragte volkswirtschaftliche Studie aus dem Jahr 2017. Diese kam zum Ergebnis, dass jeder Förder-Euro für den ökologischen Gewässerschutz mehr als das Dreifache an Investitionen auslöst und tausende Arbeitsplätze schafft.