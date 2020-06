Armutszeugnis für Rettungsgasse

„Das ist ein Armutszeugnis und ein Affront für jeden normal denkenden Menschen“, tobt die Grüne Gabriela Moser, „wozu zahlen wir 60.000 Euro, wenn die zentrale Frage gar nicht geklärt wird?“

Auch FPÖ-Sprecher Deimek ist verärgert: „Der Erkenntniswert ist matt, das müssen wir im Verkehrsausschuss ernsthaft bereden.“

Die Evaluierung brachte dennoch ein erstaunliches Ergebnis: Aus den bisherigen Erfahrungen kann man leider nicht feststellen, dass es durch die Rettungsgasse zu einer wesentlichen Zeitersparnis bei der Anfahrt zur Einsatzstelle gekommen ist, steht zu lesen. Nach dem verspäteten Auftrag wurden alte Anfahrtszeiten von Rettungsorganisationen aus Wien und Niederösterreich mit aktuellen (inklusive Rettungsgasse) verglichen. Das war das einzige Material, das dazu verfügbar war. Dabei wurde der KURIER-Bericht vom Dienstag vollinhaltlich bestätigt. In diesem hatten mehrere Einsatzfahrer kritisiert, dass es durch die Rettungsgasse praktisch keine Verbesserung bei der Anfahrt gibt.

Der Großteil der Evaluierung baut vor allem auf 240 Fragebögen auf, die Fahrer vom Roten Kreuz, Arbeiter-Samariterbund und Feuerwehr nach Einsätzen angefertigt haben. Ein Sample, das bei Umfragen sonst sehr kritisch gesehen wird. In gerade einmal 41 Prozent aller Fälle war demnach die Rettungsgasse so gebildet, wie sie gesetzlich vorgeschrieben ist. In knapp jeder sechsten kommen die Rettungskräfte aber immerhin gut oder sehr gut durch.