Arbeitsunfall in Tirol: 57-jähriger Mann verstorben

Ein 57-Jähriger ist am Freitag seinen schweren Verletzungen erlegen, die er tags zuvor bei einer Explosion auf dem Betriebsgelände eines Entsorgungsunternehmens in Schwaz erlitten hatte. Laut Polizei ist der Mann in der Klinik Innsbruck verstorben.

Ein mit entsorgten Spraydosen gefülltes Fass hatte sich entzündet, woraufhin der Deckel vom Fass geschleudert wurde und den 57-Jährigen traf.

Explosion

Der 57-Jährige war damit beschäftigt gewesen, das Fass von einem Lkw abzuladen. Die Wucht der Explosion war so groß gewesen, dass der Deckel - nachdem er den Mann getroffen hatte - die Plane des Schwerfahrzeugs durchschlug.