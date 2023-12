Arbeitsunfall in Tirol: Mitarbeiter bei Explosion verletzt

Am Donnerstagmorgen ist es in Schwaz in Tirol zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen.

Bei einem unter Druck stehenden Behälter würde der Deckel abgesprengt, ein Mitarbeiter wurde dabei schwer verletzt, wie der ORF berichtet.

